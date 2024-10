Rekordimees Andre Frolov: oli üllatav ennast ETV spordiuudistes trooni peal istumas näha

„Kui ETV spordiuudised lahti teed, näed seal minust pilti, kus ma istun kuningatroonil, kroon peas. See oli üllatav ja tavapäratu. Ehk oleks võinud tavalise mängijapildi panna, kuid kui juba, siis juba,“ valmistas Frolovile rõõmu, et tema rekord niivõrd suurejooneliselt ära märgiti.

Hiiumaal sündinud ja Tallinnas kümneaastaselt jalgpallitrenni jõudnud Frolov on elav näide sellest, et enda eest hoolt kandes on tänapäeval võimalik spordis pikalt vastu pidada. Pidev füüsilise vormi hoidmine on samal ajal ülimalt tähtis ka vigastuste ennetamise seisukohast. Seetõttu ongi Frolovil õnnestunud Eesti kõrgliiga ebaühtlase kvaliteediga areenidel suuri traumasid vältida. Suurima ehmatuse sai ta hoopis 2010. aasta tervisekontrollis, kus tuvastati südame rütmihäired. Lõpuks õnnestus seegi probleem lahendada.