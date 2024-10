NASCAR-i meeskonda omav Michael Jordan kaebas võidusõidusarja kohtusse

„Mulle meeldib autosport ja selle ala fännide kirglikkus,“ ütles Jordan oma avalduses, „Kuid NASCAR-i tänane juhtimine on meeskondade, sõitjate, sponsorite ja fännide suhtes ebaõiglane. Tänane tegevus näitab, et olen valmis võitlema konkurentsivõimelise turu eest, kus kõik võidavad.“

Jordani 23XI Racingu teine kaasomanik Denny Hamlin märkis enda poolt lisaks, et kõigi suuremate sarjade edu alus on kasumi aus jagamine. „Maailma parimad ja konkurentsitihedamad spordialad mõistavad, et kui meeskonnad arenevad, siis võidavad sellest ka fännid. Kõik spordialasse investeerinud osapooled peaksid edu korral saama õiglase osa,“ lausus ise sõitjana parimal juhul NASCAR-is teisena lõpetanud Hamlin.