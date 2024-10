Lappi vihjas, et Tšiili etapp võis olla tema viimane sõit Rally1 autoga

„Jah, see on kurb. Rallisõit on olnud uskumatult suur osa minu elust, eriti viimased 15 aastat,“ rääkis soomlaste telekanalile MTV Lappi, kes sel hooajal on osalenud viiel MM-etapil ja kogunud neis 33 silma. Aga lõviosa punktidest tuli aasta alguses võidetud Rootsi rallil, sest ülejäänud neljal mõõduvõtul soomlane kokkuvõttes esikümnesse ei mahtunud.

Soomlane on enda sõnul suures plaanis asjaga rahu teinud. „Osa minu identideedist on maailma parimate ralliautodega sõitmine ning kui see võimalus kaob, siis kuidas ma ütlen endale, et ma ei saa enam nendega enam sõita. Kuid muud keerulist pole. Ma tean, et kui see asi saab läbi, siis avanevad teised uksed. Mis iganes need on,“ rääkis ta.

Lappi on spordi kõrvalt seotud ka rallivarustust ja varuosi müüva RTE-Motorspordiga, kus ta on kaasmaalase Kalle Rovanperä partner

„Tegevust mul jagub. Sellega probleemi pole,“ lisas kolme lapse isa Lappi. „Lisaks ka perekonnaküsimus, mida olen varemgi maininud. Lõppude lõpuks on see ainult hea, kui oleksin rohkem laste jaoks olemas siis, kui nad on veel väikesed ja vajavad oma vanemaid.“

Tänavu Hyundai i20 Rally1 masinat roolinud Lappi möönis, et ta pigem MM-sarjas mõne lahjema Rall2 masinaga kaasa lüüa ei sooviks. „Ära iial ütle iial, aga see praegu küll ei tundu kuigi motiveeriv mõte,“ märkis ta. „Soome meistrivõistlustel osalemine võiks olla lõbus. Miks mitte ei võiks mõelda EM-sarjale, mis pole ka üldse paha. Kuid SM-sari oleks mitmes mõttes naasmine juurte juurde.“

Misiganes sarjas Lappi järgmisel hooajal osalema peaks, siis tema kõrvale istub uus kaardilugeja, sest alates 2010. aastast temaga koos töötanud Janne Ferm tõmbas karjäärile joone alla.

„Kui vajadus peaks tekkima, siis mul on uue kaardilugejaga kokkuleppe olemas. Tipptasemel jätkates on oluline, et kõrval istuv inimene teaks elementaarseid asju ning tal on suure rallide kogemust, sest siis ei pea neid asju kõrvalt õpetama,“ lausus Lappi. „Lisaks ei saa võtta meest metsast, sest sa veedad kaardilugejaga autos nii palju aega, et omavaheline keemia peab olema hea.“