Kas Skujins jäi ebaausalt MM-pronksita? Läti alaliit nõuab kõnniteelt lisa võtnud Van der Poeli disklahvi

Maanteeratta grupisõidu MM-il sai kolmanda koha Mathieu van der Poel, kes edestas finišisirgel lätlast Tom Skujinsit. Ent telepildis oli näha, et sõidu keskel hollandlane hüppas rattaga kõnniteele ning seal möödus paaris konkurendist. Ent reeglite põhjal on selline teguviis keelatud ning varemgi on seepärast mehi maha võetud.

Loomulikult Läti jalgrattaliit andsid võistluse järel sisse protesti, ent rahvusvaheline jalgrattaliit seda ei rahuldanud. Nüüd saatsid lätlased UCI-le avaliku kirja, milles seatakse kahtluse alla rattaspordi katuseorganisatsiooni reeglite kohaldamise järjepidevus ja võrdsus.

„Reeglite järgi tuleb kõnniteele hüppav ja sellega pealtvaatajaid või teisi sõitjaid ohustav rattur koheselt diskvalifitseerida,“ seisis Läti alaliidu presidendi Sandis Akise avalikus kirjas. „Probleem ei seisne ainult selles, et ta sõitis kõnniteel, mis toob tavaliselt kaasa kuni 1000 Šveitsi frangi suuruse trahvi, sealjuures antud juhul ei määratud Van der Poelile isegi trahvi. Tegelik probleem seisneb selles, et ta ohustas pealtvaatajaid ning selle rikkumise eest on sõitjaid sel aastal järjekindlalt diskvalifitseerimitud. Van der Poel sõitis kolmest konkurendist möödudes peaaegu pealtvaatajatele otsa.“

UCI kaitseb oma otsust

Akise sõnul ütlesid ametnikud võidusõidu järel, et Van der Poeli tegu oli ohtlik ja karistust väärt. Ent ametlik protest lükati siiski tagasi.

„Läti esindaja nõudis, et reeglid kehtiksid kõigile, kuid kohtunikud väitsid, et see pole spordialale hea. Nad tõlgendasid reegleid oma äranägemise järgi ja saatsid Läti esindaja minema. Tundub, et mõned on võrdsemad kui teised, eriti kui tegemist on ebapopulaarsete otsustega,“ põrutas ta.