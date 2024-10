U17 jalgpallikoondis jäi Rootsi vastu napilt võidust ilma

Peatreener Andres Operi sõnul on kahju, et võidust viimaste minutitega ilma jäädi, ent vastast silmas pidades võib tulemusega rahule jääda. „Kindlasti oli see EM-valikturniiriks hea ettevalmistus. Rootsi näitas meile head taset ja eriti teises mängus saime teatud asjadega hakkama: näiteks jooksud selja taha, mida ka Hispaania kindlasti pakkuma hakkab. Rootsi oli raske vastane ja selles mõttes võib rahul olla,“ ütles ta.

Eesti kohtus Rootsiga kahel korral: kolm päeva tagasi saadi 1:4 kaotus, täna lepiti viiki. Operi sõnul on kahest mängust kaasa võtta palju. „Suhtumine, tahe – kõik näitasid, et nad tahavad platsil olla ja see mulle meeldis. Samas löödi meile väravad lihtsatest eksimustest ja tööd on endiselt vaja teha. Mõni nädal on aega, meil on veel üks treeninglaager ja siis ootavad Island ja Hispaania,“ ütles Oper, viidates EM-valikturniirile, kus kohtutakse lisaks eelmainitutele ka Põhja-Makedoonia eaakaslastega.