„Sul pole õrna aimu, kuidas neid nüpeldasime!“ Lapspornot filminud jalgpallurite vestlused toodi päevavalgele

Mängijad korraldasid väidetavalt tüdrukutega orgiaid, filmisid seda ning levitasid hiljem pilte ja videoid erinevates Whatsapi gruppides. Kusjuures mängijad teadsid, et üks tüdrukutest on alaealine.

Hispaania ajaleht El Confidencial avalikustas mõned nädalad tagasi, et uurimise all olevad mängijat jagasid alaealise tüdruku kohta materjali vähemalt viiele Madridi Reali mängijale ja veel 32 inimesele. Lisaks avaldas El Confidencial Whatsapi sõnumid, milles mängijad reklaamisid oma sõpradele lapspornot.

Kohtu all olevaid mängijaid ähvardab maksimaalselt viieaastane vanglakaristus. Ükski neist ei kuulu enam Madridi Reali hingekirja, kuid on võimalik, et mingil moel on juhtumiga seotud ka klubi esindusmeeskonna jalgpallurid.