Remmerile tuuakse The League’i võitlusõhtuks vastane Liibanonist. „Loodame, et ta ikka riigist välja lastakse“

31-aastane Remmer (183 cm) on Eesti üks kogenumaid kikkpoksijaid, kelle profikontol on 38 võitu ja 12 kaotust. Tema vastane on aasta noorem ja 10 sentimeetrit lühem, võitnud 12 ja kaotanud 3 profimatši. Matš toimub kehakaalus kuni 71 kg.

The League’i peakorraldaja Kevin Renno loodab, et Liibanonis käiv sõda matšile saatuslikuks ei saa. Varem pole Renno oma võitlusüritustele sellest riigist sportlasi toonud.

„Hoiame ka ise praegu hinge kinni, et Oti vastane ikka riigiks välja lastaks, sest pinged Lähis-Idas paistavad pigem eskaleeruvat,“ sõnas Renno.

Abboudini jõudsid The League’i korraldajad läbi kikkpoksitreeneri ja kommentaatori Henry Rohtla, kes oli liibanonlasega tutvunud Inglismaal Knowles Gym klubis toimunud treeninglaagris. „Tegemist on tasemel sportlasega, kellel on kogemusi nii taipoksi kui K-1 stiiliga. Stiili poolest on ta jõuline ja ründav, täpselt nagu ka Ott Remmer. Kui kaks sellist meest kokku panna, siis on oodata väga tulist andmist,“ usub Renno.

The League võitlusõhtul, mis jõuab otseülekandes ka Delfi Kogupaketi tellijateni, on kavas 12 professionaalset matši taipoksi ja K-1 reeglitega ning lisaks paar undercard soojendusmatši. Põhikaardi 12 matšist seitse võtab enda alla kaheksa mehe turniir, kus osaleb Eesti kuni 80 kg kaaluvate meeste paremik. Oma osalemist turniiril on seni kinnitanud Hendrik Themas, Dmitri Salamatin, Roman Mitjajev, Sergei Makejev ja Marko Šults.

Kõigi nelja veerandfinaali võitjad kindlustavad endale koha rahvusvahelises kaheksa mehe turniiris, mis toimub 2025. aasta novembris The League IX üritusel. Rahvusvahelise turniiri võitjast saab esimene The League’i tšempion, millega kaasneb meistrivöö ja 20 000 euro suurune auhinnaraha.

Lisaks kaheksa mehe turniirile on The League’il kavas viis matši. Lisaks Remmeri matšile liibanonlasega veel järgmised:

Sigrid Kapanen vs. Hannah Turner (GBR) -63,5kg, PRO MUAY THAI MMA KINNASTEGA 3x3 minutit

Ruslan Mitjajev vs. Daniel Baleca MDA -75kg , PRO MUAY THAI MMA KINNASTEGA 3x3 minutit