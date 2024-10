VIDEOBLOGI | Henry Sildaru sooritas eduka MK-etapi järel esimest korda tagasipöördega triki

„Pärast võistlust proovisin uut trikki lumele tuua. Pargisõidus on selline trend, et tehakse tagasipööre. Spinni mõttes ei ole seda palju, kuid tehniliselt on see hästi raske. Kui teed paremale double cork 1080, siis terve rotatsioon on paremale, kuid nüüd pead teisel saltol oma rotatsiooni seisma jätma ja keerama teisele poole 180 kraadi. See on tehniliselt üsna raske,“ tõdes Henry