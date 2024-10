Ralliekspert: Tänak on realist ja teab, et tema ülesanne on toetada Neuville’i

Kaheksa punkti teenisid nii Toyotale kaksikvõidu toonud Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans kui neile järgnenud Hyundai sõitjad Ott Tänak ja Thierry Neuville.

„MM-tiitli heitluses on Ott Tänaku jaoks praegu olukord selline, et kas kõik või mitte midagi. Kuid sarnaselt Neuville’ile on Tänaku õlul tohutu vastutus,“ kirjutas Clark Eesti rallimehe kohta.

„Ta võitles autoga, nagu ka Neuville ja Lappi. Selle Hyundai talitsemine võib mõnikord olla väga keeruline. Selle masina „parima soorituse aken“ on kruusateedel äärmiselt kitsas. Ja tundub, et kuigi reedel, laupäeval ja pühapäeval olid tingimused väga erinevad, ei sobinud need ei Hyundaile ega Tänakule.“

„Aga taaskord näitas Tänak iseloomu. Reedel oli ta kõrges mängus ning laupäeval ja pühapäeval tegi ta taas oma kohustuslikud asjad ära.“

„Lõppkokkuvõttes pärssis tema kiirust kohustus meeskondlikud punktid ära tuua. Ta lahkub Tšiilist väikese lootusega, et saab Neuville’iga võitlust MM-tiitli nimel jätkata, kuid Tänak on realist ja teab, et tema ülesanne on ülejäänud kahel rallil toetada Neuville’i ja tootjate tiitlit jahtivat Hyundaid,“ lisas Clark.

Colin Clarki hinded Tšiili ralli eest Toyota: Kalle Rovanperä (1. koht ) 8/10 Elfyn Evans (2.) 8/10 Sebastien Ogier (36.) 5/10 Sami Pajari (6.) 7/10 Hyundai: Ott Tänak (3.) 8/10 Thierry Neuville (4.) 8/10 Esapekka Lappi (katkestas) 5/10 M-Sport: Adrien Fourmaux (5.) 7/10 Gregoire Munster (7.) 7/10 Mārtinš Sesks (24.) 5/10