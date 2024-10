ROK-i presidendikandidaat lubas Venemaa liikmesuse ennistamiseks kõvasti tööd teha

Praegune ROK-i asepresident ütles 24. septembril Budapestis toimunud spordijuhtide konverentsil, et Venemaa olümpiakomitee ei vasta küll praegu olümpiaharta tingimustele, kuna on teatud territooriumitel üle võtnud sealse olümpiakomitee kohustusi, kuid peaks niipea, kui tema keelustamise ja mittetunnustamise põhjused on kadunud, saama rahvusvahelisse spordiperre tagasi. Ta lubas selle nimel teha kõvasti tööd ja ütles, et see peaks juhtuma niipea kui võimalik, vahendas AFP.