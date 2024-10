Michael Schumacheri eksmänedžer: kahetsen väga, et ei külastanud Michaelit kohe pärast õnnetust

Just Weberi järjekindel surve viis 1991. aastal selleni, et toonase Jordani tiimi omanik ja tegevjuht Eddie Jordan andis järele ning lubas Schumacheril F1 debüüdi teha. Noor sakslane saavutas kohe avavõistlusel seitsmenda koha.

Schumacheri elu muutus radikaalselt 2013. aasta detsembris juhtunud mäesuusaõnnetuses, kus ta sai tõsise ajutrauma. Pärast seda on vaid vähesed inimesed saanud oma silmaga näha, millises seisus ekstšempion on.

„See oli minu viga, et ma ei külastanud teda kohe pärast õnnetust ega olnud talle toeks. Arvasin, et ajakirjanikud liialdavad olukorra tõsidusega. Seetõttu mõtlesin, et parem on paar päeva oodata. Aga siis oli juba liiga hilja. Süüdistasin ennast pikka aega, et ei reageerinud õigel ajal,“ kahetseb Weber.