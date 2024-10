Jelena Välbe karm avaldus mõisteti isegi Venemaal hukka. „Vana naine on hulluks läinud!“

Välbe kritiseeris hiljuti News.ru-le antud usutluses maailma spordijuhte, kes ei lasknud Venemaa sportlastel Pariisi olümpial võistelda oma lipu all.

„Ma ütlen asju, mida ei tohiks kunagi öelda. Kui oleksime Londoni kesklinna laastava pommi visanud, oleks kõik lõppenud ja meid oleks igale poole tagasi lubatud. Venemaa on aastasadu ülejäänud maailma ärritanud. Meid pole kunagi armastatud, isegi kui seda on teeseldud. Mulle meeldib, kui meie riik on tugev,“ teatas Välbe.