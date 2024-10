FCI Levadia pikendas põhimehega lepingut

„FCI Levadial on hea meel teatada, et Til Mavretićiga on leping pikendatud ning meest näeb Levadia ridades ka tuleval hooajal!“ seisab klubi tänases pressiteates.

26-aastane Mavretic liitus Levadiaga 2022. aasta suvel. Selle aja jooksul on tal statistikasse kogunenud 60 Premium liigas mängitud mängu, millest kolmes on ta ka värava löönud. Tänavune hooaeg on Mavretici jaoks vigastuse tõttu juba lõppenud

Til Mavretić: „Olen väga õnnelik, et saan FCI Levadias jätkata! Tunnen klubi, meeskonna ja staffi poolt usaldust ja suurt toetust, mis on minu jaoks väga oluline. Tunnen, et oleme millegi suurema poole teel ning tean, et kõik koos suudame selle saavutada. Kahjuks on minu jaoks hooaeg vigastuse tõttu lõppenud, kuid soovin meeskonnale jõudu ja edu Premium liiga lõpusirgel!“

Levadia edestab Premium liiga 29. vooru järel oma lähimat jälitajat Nõmme Kaljut juba 9 punktiga, kusjuures neil on Kaljust üks kohtumine vähem peetud.