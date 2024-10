Erich Teigamägi loobus EOK asepresidendiks kandideerimast

„Olen 25 aastat olnud Eesti sportlaste, treenerite, nende perede ja alaliitude juhtide kõrval. Olen olnud Eesti Olümpiakomitee täitevkomitees kolm perioodi, viimati asepresident. Kandideerin täna EOK presidendiks, sest olen olnud tippsportlaste ja alaliitude kõrval ning näinud ka asepresidendina, et need valikud, mida täna teeme, ei too tulemusi, mida vajame,“ avaldas Teigamägi.

„Minu huvi ei ole jätkata toetavas rollis organisatsioonis, mille president ei mõista, et selleks, et EOK täidaks oma eesmärgid, on vaja fookus suunata saavutus- ja tippspordile ning sportlastele õnnestumiseks vajaliku platvormi loomiseks. Väikeses riigis ei ole meil võimalik tegeleda samas mahus kõigega - mina näen, et EOK presidendi üks prioriteete peab olema alaliitude toetamine. Selleks, et meil oleks rohkem tippsportlasi, kellele on loodud võimalused edu saavutamiseks. Mida rohkem on meil tippe, seda lihtsam on tekitada sportlike harjumusi noorte ja harrastussportlaste seas.“

EOK praegune president Urmas Sõõrumaa sai Teigamägi loobumisest teada eile.

„Me eile rääkisime Erichiga. Me suhtleme kogu aeg spordi ja spordijuhtimise teemadel. Ja ta tõepoolest ütles, et kui ta ei osutu valituks [EOK presidendiks], siis ta jääb spordivaatlejaks,“ sõnas Sõõrumaa Delfile. „Minu kutse oli, et oleme teineteisele ka edaspidi toeks.“

Sõõrumaa tunnistas, et ei mõista Teigamägi avalduses toodud kriitikat, justkui EOK ei keskenduks piisavalt saavutus- ja tippspordile.