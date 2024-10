Leok, Krestinov ja Kullas lähevad Inglismaale esikümnekoha jahile. „Internetikommentaatorid soovitavad meile veteranide Rahvuste krossi“

„Lugesin just internetist kommentaare, milles anti nõu, et me võiksime minna veteranide Rahvuste krossile,“ muigas Eesti koondise mänedžer Martin Arumäe Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni ja Team 101% koostöös valminud podcastis.

„Pakkusin ka Meicole MX2 kohta. Tema meeskond oli aga veendunud, et ta ei ole valmis MX2 sõitma. Tabelist ja aruteludest käisid läbi ka Sebastian Loek ja Martin Michelis. Olen täiesti nõus, et peame andma noortele võimalusi ja see aeg tuleb varsti, aga mul oli võimalik saata võistlustulle 21 korda Rahvuste krossil käinud mees, kes pole MX2-ga ilmselgelt aeglasem kui noored ja kelle füüsiline ettavalmistus on samuti parem, kes suudab end selleks võistluseks häälestada ja saab aru, et sõidab meeskonna eest, mitte individuaalselt. Ma ei taha olla julm ega üleolev ühegi teise sõitja suhtes, aga kui me töötame täna pea 49 000-eurose eelarvega, siis mul on tiimijuhina vastutus toetajate ja Eesti spordi ees.“