Ajalugu teinud Denis Grabe viis Eesti piljardi uutesse kõrgustesse

Denis Grabe on aastaid kuulunud piljardispordi maailma absoluutsesse tippu, olles viimased 5-6 aastat maailma 20 parima hulgas või selle lähedal. Viimastel aastatel on Grabe positsioon olnud maailma edetabelis kümne parema hulgas, kuid esikolmikusse ei ole Grabe veel kunagi pääsenud. Eesti esindajal on kogutud käesoleval kokku lausa 34428 punkti.

Grabe on ka läbi aegade ainus Eesti piljardisportlane kes võtnud täiskasvanute MM-ilt Eestile medali ning samuti on tegemist ainukese eestlasega kes kunagi paiknenud maailma edetabelis saja parema hulgas.

„Usun, et olen karjääris teinud sammu edasi ja kindlasti on suur osa sellest tänu Team Estonia toetusele ja usaldusele. Suur puudus oli varem erinevatest tugiteenustest, mida aga täna saan tänu Team Estoniale kasutada. Saavutasin enda esimese MM-i pronksmedali Las Vegases ja võitsin Maldiivide lahtised meistrivõistlused, mis on minu suurim võit siiani. On olnud karjääri parim aasta ja seda näitab ka hetke maailma edetabeli kolmas koht. Loodan, et hea hoog jätkub ka tulevastel turniiridel“, kommenteeris Grabe pressiteate vahendusel.