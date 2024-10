Hein terveneb, kuid Sappineni vaevab salapärane haigus. Henn: on erinevaid spekulatsioone, aga neid pole mõtet lahata

Peatreener Jürgen Henn avalikustas teisipäeva ennelõunal 26-mehelise koosseisu. Suvel Eesti jalgpallikoondise tüüri Thomas Häberlilt üle võtnud loots pidi võrreldes septembrikuise koondisaknaga tegema koosseisus üksikuid sunnitud muudatusi. Sinisärke ei saa esindada haigestunud Tallinna FC Flora ründaja Rauna Sappinen ning põlve vigastanud Mark Anders Lepik. Tagasi koondise juures on vigastusest taastunud Henri Anier , Vietnami liigasse siirdunud Erik Sorga ja Sergei Zenjov.

„Henri oleks ka eelmine kord tõenäoliselt olnud valikus ja nüüd on ta olemas. Sorga leidis endale samuti mängupaiga. Ründajatega pole meie olukord hetkel kiita. Zenjov näitas, et kuule treener, sa tegid võib-olla vea ja hakkas väravaid lööma. Nüüd on ka tema olemas,“ avalikustas Henn pressikonverentsil