Endise tippjudoka rinnaimplantaat lõhkes. „Olen nüüd poolteist kilo kergem!"

„Hakkasin oma rindu katsuma, et saada aru, kas nad on ikka samasugused. Vasak oli normaalne, aga haarates paremast rinnast, mõistsin kohe, et kõik pole korras,“ selgitas 33-aastane Szabo. „Mulle tehti implantaatide vaatlemiseks magnetuuring ja neli nädalat hiljem selgus, et parem implantaat on täiesti puruks.“