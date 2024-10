TIPPHETKED | Pärnu Sadam alistas põnevusheitluses Viimsi

Pärnu peatreener Vitaly Stepanovsky ütles mängujärgses intervjuus, et tänane raske võit oli väga oluline. „Suured komplimendid Viimsile, nad mängisid suure energiaga ja näitasid iseloomu. Meie tiimi ülesehituse protsess jätkub ja see nõuab aega. Me ei olnud täna üks-ühe vastu mängus head,“ sõnas Stepanovsky. „Minu jaoks on väga oluline, et me oleks mentaalselt raskeks hooajaks valmis.“