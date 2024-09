Ringrajasõitja Ruben Volt tuli Euroopa meistrivõistluste etapil poodiumile

Esimeses sõidus hoidis Volt kaheksandat kohta, parandas siis oma positsiooni ja kui sõidu lõpuosas läks tõsisemaks rabelemiseks kohtade nimel, hindasid kohtunikud ühte kokkupõrget konkurendiga mitte määruste päraseks. See tähendas 30 sekundilist ajakaristust, mis lisati lõpuajale ja see lükkas ta rivi lõpupoole. Montenegro oli peale teisel kohal lõpetatud sõitu Euroopa meistritiitli konkurentsis ja sõidust saadud kolme sõitja punktid tähendasid seda, et ALM Honda Racing oli tulnud TCR Europe sarja meistriks.

„See hooaeg on olnud meile hea ja olles täna Euroopa tipus on suurepärane tunne. See tiitel näitab, kui tugevad oleme meeskonnana, ma tänan kõiki meeskonna liikmeid, insenere, mehaanikuid, sõitjaid, JAS Honda Racingut ja kõiki, kes meile nii kohapealt kui kodus kaasa on elanud. See tiitel on meie kõigi tiitel ka suur aitäh selle panuse eest kõigile,“ rääkis ALM Honda Racing meeskonna juht Martin Laur.