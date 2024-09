Kaheksal NBA tähtede mängul osalenud korvpallilegend Dikembe Mutombo suri ajuvähki

Eriti tuntud oli Mutombo oma tugeva kaitsemängu poolest, kuna 18 hooaega kestnud NBA karjääri jooksul tegi ta koguni 3289 viskeblokeeringut. Kõigi aegade arvestuses on ta sellega Hakeem Olajuwoni (3830) järel teisel kohal.

NBA klubidest esindas Mutombo kahe kümnendi jooksul Denver Nuggetsit, Atlanta Hawksi, Philadelphia 76ersit, New Jersey Netsi, New York Knicksi ja Houston Rocketsit. Neist Nuggets ja Hawks on Mutombo särginumbri 55 külmutanud.