Michael Schumacheri tütre pulmas olid nutiseadmed rangelt keelatud

27-aastase Gina-Maria kihlatu on tema pikaaegne elukaaslane, 28-aastane Iain Bethke. Pulmad peeti pühapäeval Schumacheri perekonnale kuuluvas Mallorca villas ning Saksamaa meedia kohaselt oli kohal ka vormelilegend ise.

Michael Schumacheri kohaloleku tõttu olid pulmas rakendatud ülimalt karmid turvameetmed. Külaliste privaatsust valvas üle kümne turvamehe ning villa territooriumile sisenedes pidid kõik ära andma enda nutiseadme, kuna Schumacherite perekond ei soovinud riskida, et keegi sotsiaalmeedias, või ükskõik kus, privaatse sisuga fotosid jagab.

Vaatamata sellele, et huvi toimunud pulma vastu on ülemaailmselt suur, on sotsiaalmeediasse toimunust ilmunud vaid üksikud pildid, millest ühe postitas Gina-Maria ise. Instagramis fännidega jagatud fotol poseerib ta koos oma elukaaslase Bethkega.