Inglismaa Premier League’is on tavapärane, et mõne suurema kulutuse tegemine on ütlemata lihtne. Seda peamiselt klubi omaniku põhjatu rahakoti tõttu. Parimaks näiteks on siinkohal ilmselt Londoni Chelsea ameeriklasest omanik Todd Boehly ja tema ostufestivalid üleminekuturul. Saksamaal aga nii ei saa. Vastavalt reglemendile peab 51% klubist kuuluma liikmetele (mõned erandid siiski on). Nii on vaja raha leidmisel olla loomingulised. Täiesti uue lähenemisega on välja tulnud Eesti koondislase Karol Metsa tööandja St. Pauli. Luuakse jalgpalliajaloo esimene ühistu ehk kooperatiiv.