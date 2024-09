Tallinn International Horse Show’ areenile astuvad 12 riigi sportlased

Kokku asuvad kolme päeva jooksul võistlustulle 147 sportlast 12 riigist 230 hobusel. Starti tulevad tänavu ka mitmed välisriikide võistlejad, kes on osalenud olümpiamängudel ning kes osalevad regulaarselt viie tärni tasemel eliitvõistlustel. Sündmuse raames peetakse maailmakarika etapid kooli- ja takistussõidus ning publiku poolt palavalt oodatud kuue takistusega sõit. Koolisõidu maailmakarika etapp on sündmuse ajakavas laupäeval kell 9.00, kuue takistusega sõit laupäeval orienteeruvalt kell 21.15 ning takistussõidu maailmakarika etapp pühapäeval algusega kell 17.00.

Tänavuse Tallinn International Horse Show meelelahutusprogrammi peaesinejaks on rahvusvaheliselt tunnustatud hobulausuja Anne-Gaelle Bertho Prantsusmaalt, kes astub areenile koos hobuste ja karjakoeraga. Pehmeid koolitusvõtteid austav loomade treener esitab Tallinna publikule liigutava etteaste, mille märksõnadeks on vabadus, emotsioonid, muusika ja loomade ning inimese usalduslikust koostööst sündiv poeesia. Anne-Gaelle Bertho etendused on Tallinn International Horse Show programmis reedel ja pühapäeval.