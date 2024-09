FOTOD | Kihlveopettuse kaasuse üks osaleja pääses oportuniteediga, teiste osas tuleb selgus uuel aastal

Lõbusas meeleolus ja nalja visates saali astunud kohtualuseid Anton Ljubejevit, Anton Pomazani, Anton Seredat, Andrei Lomovi, Nikolai Lõsanovit, Anatoli Lõsanovit ja Artur Seredat süüdistatakse kelmuse paragrahvi (KarS § 209 lk 2 p 4) alusel kokkuleppemängude korraldamises, mis toimusid Eesti ja Läti pinnal. Maarjamaal on kõne alla 2022. aastal Esiliiga B-s ehk Eesti tugevuselt kolmandas liigas toimunud Tallinna Legioni U21 matšid. Süüdistuse kohaselt teeniti kolme Eestis ja kahe Lätis toimunud kokkuleppemänguga vähemalt 17 000 eurot kriminaalset tulu.

Mainitutest kuue esimese puhul oli eelnevatel nädalatel õhus oportuniteedi võimalus, mida neist kasutas vaid Anton Pomazan. Kohus otsustas esmaspäeval, et Pomazan maksab kuue kuu jooksul riigituludesse 1124.40 eurot ning teeb järgmise kahe kuu jooksul 50 tundi üldkasulikku tööd.

Teistega läheb asi edasi. Anton Seredat süüdistatakse selles, et ta organiseeris kokkuleppemängudele spetsialiseerunud kuritegeliku grupi ning kaasas sellesse inimesed, kes oleksid valmis nende valitud viiel 2021. aastal toimunud jalgpallimängul kokkulepitud tulemusele mängima. Küsimuse all on kolm Tallinna Legioni U21 matši, kus meeskond jäi alla 1:5 ning 0:2 Tartu Welcole ning võitis 3:0 Läänemaad, ning kaks Lätis toimunud kohtumist.