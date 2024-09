VIDEO | Tartu Bigbanki comeback’i viimase geimi 9:16 kaotusseisust troonis Martti Juhkami kaunis serviäss

„Läks raskeks ja tuli tagasi sisse minna. Ei tahaks öelda, et jalg sirgeks läks, eks meil on endalgi üksteise mõistmisega probleeme, mängijad võib-olla tahavad katsetada asju, milleks nad veel valmis ei ole. Ja vastaspoolel oli üllatusi rohkem, me ei teadnud päris täpselt, kes kuidas mängib. Neil ju [Lincoln] Williams oli puudu ja siis võis mänguplaani „ahju visata“. Aga sellised geimid kasvatavad meid meeskonnana päris palju. Eks kõik tahavad liigat võiduga alustada, see annab meeskonnale mõnusa flow ja enesekindluse,“ sõnas Juhkami otseülekande intervjuus.