Kas maailmameister selgub apellatsioonikohtus? Oliver Solberg esitas võitja suhtes protesti

Solberg ja Toksport esitasidki protesti just selle 11. kiiruskatse ajaparanduse osas, mis oli nende arvates liiga suur. Ralli lõpuks jäi kahte meest finišis lahutama 26,1 sekundit.

Tšiili ralli žürii otsustas, et nemad seda protesti uurida ei saa, sest FIA spordikoodeksi kohaselt ei ole kohtunikel õigus protesti alusel ralli tulemusi muuta. Seega jäi hetkel Rosseli rallivõit kehtima.

Solberg on nüüd otsuse edasi kaevanud rahvusvahelisse apellatsioonikohtusse.

Rosselil on võimalik oma tiitlivõit kindlustada järgmisel Kesk-Euroopa rallil. Tiitli eest on heitlemas veel ka Sami Pajari, kelle viimane WRC2 võistlus on novembris Jaapanis. Solbergi jaoks oli Tšiili viimane punktivõistlus.