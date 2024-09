Esapekka Lappi kaardilugeja lõpetab karjääri

44-aastane Ferm tahtis suure uudise teatavaks teha punktikatse finišis, kuid pidi plaani muutma, sest Lappi ja Ferm katkestasid enne viimast katset.

Ferm on Lappi abiline olnud alates 2010. aastast. Koos tõusid nad rallimaailma tippu ja võistlesid regulaarselt MM-sarjas alates 2015. aasta hooajast. Ferm saavutas Lappiga kaks MM-ralli võitu. Neist esimene tuli 2017. aastal Soomes ja viimane eelmisel talvel Rootsis.

„Tahtsin juba eelmisel aastal ära lõpetada, aga siis uuris Esapekka, et kui me sõidaks mõned etapid, kas siis lööksin kaasa ja ma ütlesin jah. Mul on olnud suur au ja privileeg selle mehega sama autot jagada, kuid nüüd on aeg,“ teatas Ferm.

Lappi ja Ferm võitsid koos ka Soome autoralli meistritiitli aastal 2012. Hooajal 2014 võitsid nad Euroopa meistritiitli ja kaks aastat hiljem tulid WRC2 klassi maailmameistriks.

Oma karjääri jooksul on Soome ekipaaž esindanud Toyotat, Citroeni, M-Sport Fordi ja Hyundai WRC meeskondi.

Fermil on tänavu ees veel üks ralli, sest ta osaleb koos Heikki Kovalaineniga oktoobris toimuval Rallylegendi üritusel.

MM-hooaja kahel viimasel etapil - Kesk-Euroopas ja Jaapanis - Lappi ja Ferm enam ei osale.

Hetkel on ka Lappi tulevik WRC-sarjas väga lahtine, sest Hyundai meeskond on andnud mõista, et tahab ka kolmandasse autosse põhikohaga sõitjat.

Lappi ise on teatanud, et pole enam nõus tervet hooaega sõitma, kuid ta on endiselt huvitatud poolest hooajast. Kes võiks olla Lappi uus kaardilugeja, kui soomlase karjäär jätkub, pole veel teada.