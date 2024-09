VIDEOD JA FOTOD | Eestlased jäid napilt Rahvuste krossil poodiumikohata

Külgvankritest olid esimeses võistlussõidus eestlastest parimad Markus Normak ja Karl-Albert Kasesalu, kes said seitsmenda koha. Ülar Karing ja Oliver Sebastian Lamp lõpetasid 12. kohal.

„Eilses trennis sain aru, et selle kutiga on meil stardiasend suhteliselt hea ja võib üllatusi tulla,“ tõdes mõlemad stardivõidud võtnud Gordejev.

„Eks mõru tunne on, poodium oli ikkagi eesmärk ja nii-nii napilt sellest ilma jääda on kahju,“ rääkis Saar. „Tunne on ikkagi väga valus, sai nii palju tööd tehtud ja kiirus oli meil kõigil olemas, aga ei olnud sel aastal jälle õnne,“ lisas Rillo.