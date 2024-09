Ott Tänak individuaalsest MM-tiitlist: see on nüüd teisejärguline

Tšiili MM-rallil on sõita veel viimane võistluspäev, kus jagatakse punkte nii pühapäevaste koondtulemuste kui ka punktikatse eest. MM-tiitli suunas on jätkuvalt liikumas Thierry Neuville ning nüüd tunnistas ka Ott Tänak, et kõige olulisemaks on meeskondlik trofee.