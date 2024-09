Enesevalitsuse kaotanud Lionel Messi sõimas kohtunikku ebatsensuursete väljenditega

Inter on samal ajal liikumas MLS-i põhihooaja võidu suunas. Idakonverentsi liidrina on neil koos 65 punkti. Teine on Columbus Crew 57 punktiga. Läänekonverentsis juhib LA Galaxy 58 punktiga. Meeskondadel on põhihooaja lõpuni kolm või neli kohtumist.