Karl Jakob Hein saab Hispaania meedias kiita. Valladolidi fännide pahameel on suunatud Ronaldo pihta

Hooaega võiduga alustanud Valladolid on järgmise seitsme kohtumisega teeninud kaks viiki ja saanud viis kaotust. Liigatabelis on viie punktiga langetud eelviimasele ehk 19. positsioonile. Nende taga on ainult Las Palmas, kes on ühe vähem peetud kohtumise juures kogunud kolm punkti.

Hein on Valladolidi väravas teinud kolm nullimängu, kuid ülejäänud kohtumistega on tema võrku löödud kokku 17 palli. Tegemist on liiga kõige kehvema näitajaga. Samal ajal on ise rünnakul kirja saadud ainult neli väravat. Ka see on liiga kõige halvem näitaja.