Kalle Rovanperä Tšiili rallist: tavaliselt on võimalik uduga kiiresti sõita, kuid sel korral mitte

„Oli lõike, kus tuli sõita täiesti algaja kiirusega. Seda isegi 100 meetri pikkustel sirgetel. Teed ei olnud lihtsalt näha. Tavaliselt on võimalik uduga vähemalt sirgetel kiiresti sõita, kuna on näha, kuhu tee läheb. Sel korral tuli aga pidevalt jälgida, kuhu ja kuidas on võimalik sõita. Midagi ei olnud lihtsalt näha. Olukord oli väljakutseid esitav. Õnneks suutsime siiski sellest olukorrast edukalt läbi tulla,“ sõnas Rovanperä.

Enne pühapäevaseid kiiruskatseid on Rovanperä edu tiimikaaslase Elfyn Evansi ees 15,1 sekundit. Kolmandat positsiooni hoidev Ott Tänak jääb kahekordsele maailmameistrile alla 33,6 sekundiga. MM-sarja juhtiv Thierry Neuville on neljas, kaotust liidrile on kogunenud 43,7 sekundit.