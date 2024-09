FC Barcelona sai Hispaania kõrgliigas hooaja esimese kaotuse

Barcelonal on sel hooajal olnud vigastustega suuri probleeme ning laupäevasest kohtumisest jäid kõrvale näiteks Dani Olmo, Ronaldo Araujo, Frenkie de Jong, Gavi, Andreas Christiansen, Marc-Andre ter Stegen, Fermin Lopez ja Marc Bernal.

Turniiritabelis on Barcelona 21 punktiga liidriks. Teine on Madridi Real 17-ga ja kolmas Madridi Atletico 15-ga. Madridi klubidel on mõlemal üks kohtumine vähem peetud. Atletico ja Real kohtuvad kaheksandas voorus omavahel. Matš peetakse pühapäeva õhtul kell 22.00.