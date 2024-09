Sebastien Ogier: minu jaoks on tiitliheitlus läbi

Tšiilis jäi Ogier laupäeval tee äärde ning tunnistas seejärel, et tiitliheitlus on tema jaoks läbi. Kuna MM-sarja üldliider Thierry Neuville lõpetas Tšiilis laupäevase võistluspäeva neljandana, siis on tema virtuaalne edumaa Ogier’i ees 48 punkti. Kahe viimase ralliga on laual veel 60 punkti.

„Jah, tundub, et see (tiitliheitlus) on minu jaoks läbi,“ tunnistas Ogier laupäeval DirtFishile.

„Kokkuvõttes ei ole ma siiski väga pettunud, kuna MM-tiitlit asusin ma jahtima alles kaks rallit tagasi. Enne seda mul sellist eesmärki ei olnud,“ tõdes prantslane.

„Paljud on mulle öelnud, et praeguses olukorras MM-tiitli võitmine ei oleks tulnud sarjale kasuks, kuna ma ei osalenud kõikidel rallidel. Selles mõttes on see ju positiivne. Päeva lõpuks olen ma siiski sportlane. Kuna võimalus tekkis, siis otsustasin proovida,“ sõnas ta. „Olen kahel viimasel rallil näidatud kiirusega rahul. Andsin endast kõik. Kreekas oli probleeme aga turboga ning Tšiilis tegin ise vigu. Need läksid lõpuks kalliks maksma.“

Ogier tuleb Tšiilis viimasel võistluspäeval taas rajale ning jahib meeskonna tarbeks punkte nii pühapäevases arvestuses kui ka punktikatsel.