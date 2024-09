Paskotši kerkis Šveitsis taas põhikoosseisu, tiitli eest võitlev HJK sai valusa kaotuse

Turniiritabelis kerkis Grasshoppers kaheksa punktiga kaheksandaks. Young Boys on kuue punktiga 11. positsioonil. Liiga liidriks on Thomas Häberli poolt juhendatav Servette 16 punktiga. Kolmel lähemal jälitajal on kaks punkti vähem, kuid kõigil on ka kaheksanda vooru matš veel pidamata.