DELFI VIDEO | Andres Sõber magusast võidust: poisid on tublid, et mu mulale vastu peavad. Olen väga uhke!

Keila KK peatreenerile Andres Sõbrale ei tulnud võit üllatusena. „Tänaseks on juba kaks kuud trenni tehtud ja poisid on tublid, et minu mulale ja tegemisele vastu peavad. Olen väga uhke!“ sedastas ta.

„Täna oli meil tasakaalukust rohkem ja me ei kiirustanud. Kuigi muidugi tahaksin, et mängiksime teravalt ja julgelt üks-ühe vastu, siis praegu pole mõned mängijad veel kiirustega harjunud ja seetõttu on alguses suured kaotused tulnud. Täna just vanemad mängijad Sven [Kaldre] ja Egert [Haller] rahustasid seda poolt. See oli väga hea,“ lisas Sõber.