Prantsuse fännid ei soovi Mbappe`t näha koondise kaptenina

RMC Sport kirjutab, et 25-aastase Mbappe maine on saanud suure tagasilöögi pärast seda, kui ta mängis tänavusel EMil alla oma võimete ning lahkus suvel Prantsuse tippklubist PSG -st suure kära saatel Madridi Reali .

Viimati Prantsusmaal läbi viidud küsitlus näitas, et Mbappe meeldib vaid 58 protsendile inimestest, samas kui 2022. aasta lõpus oli sama näitaja 80 protsenti. Vaid 35 protsenti inimestest peab teda „alandlikuks“. Veel 2022. aastal oli see näitaja 66 protsenti.

Lisaks leiab üle poole prantslastest, et Mbappe on koondise jaoks halb kapten ning peatreener Didier Deschamps peaks ründetähelt kaptenipaela ära võtma.

Mbappe ise on öelnud, et teda populaarsus üldse ei huvita. „Olen oma karjääris selles punktis, kus ma ei pane enam tähelegi [inimeste kriitikat]. Tulen, mängin, annan endast parima ja aitan meeskonda. See, mida inimesed arvavad, ei huvita mind üldse,“ sõnas Mbappe septembris.

Ajakirjanik Daniel Riolo peab Mbappe suhtumist rumalaks. „Ta kas valetab või on loll. Te ei saa öelda, et teid ei huvita inimeste arvamus, kui te kasutate Pariisi kõige kuulsamate kommunikatsiooniagentuuride teenuseid. Teil on palgatud inimesed, kes juhivad kõike teie elus. See tähendab, et te hoolite oma kuvandist,“ ütles Riolo.