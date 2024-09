Laupäeval katkestanud Ogier: mu legendis polnud märgitud, et seal võivad sõidujoones olla kivid

Enne Ogier’d startis teistele teed puhastanud Martins Sesks, mistõttu prantslane ei uskunud, et kivi lendas sõidujoonde lätlase Ford Puma ratta alt. „Ma ei usu, aga peame selle üle vaatama, sest see oli muidugi kummaline. Küsimus oli sentimeetrites, kuid mu sõidujoon võis olla liialt paremas sisekurvis. Kuid mu legendis tõesti polnud märgitud, et seal võivad sõidujoones olla kivid,“ lausus ta.

„Asjad on nagu nad on. Kuigi meie kiirus on suurepärane, siis asjad ei tööta. Kuid rallis ei loe ainult kiirus, vaid oluline on ka stabiilsus ja vigade vältimine. Ma ei teagi, kas seda saab lugeda veaks, aga küllap väikesele kivile otsasõit seda on. Isegi teisena teele minnes oli meie kiirus suurepärane, aga... from hero to zero,“ oli Ogier nõutu.