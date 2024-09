Michael Schumacheri tütar sõuab täna isa silme all Hispaanias abieluranda

27-aastase Gina-Maria kihlatu on tema pikaaegne elukaaslane, 28-aastane Iain Bethke. Pulmad peetakse laupäeval Schumacherite perele kuuluvas Mallorca villas.

Väidetavalt on kohal ka Michael Schumacer, keda pole avalikkuse ees nähtud pärast seda, kui ta 2013. aastal suusaõnnetuses raske ajutrauma sai.

Bild vahendab, et veel pole kindel, millist rolli vormelilegend pulmas etendab. Võimalik, et ta saadab oma tütre käevangus abieluranda, aga ei saa välistada ka seda, et isa jälgib aias toimuvat läbi maja akna.