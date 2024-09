Hyundai vaidlustas Evansi ajaparanduse, aga kohtunikud lükkasid protesti tagasi

Korraldajate sõnul olid määratud nominaalajad mõistlikud

Kuid Hyundai polnud sellega päri ja nad andsid sisse protesti, sest nende meelest pidanuks nominaalaja aluseks võtma Ogier’ tulemuse. „Protesteerijate meelest olid esimesel ja neljandal kiiruskatsel olud erinevad, mistõttu neid aegu ei saa võrrelda. [Hyundai meeskonna mänedžeri Tolga] Ozakinci sõnul on nende tiim seisukohal, et esimesel katsel peaksid ajad lähtuma selle kõige kiiremini läbinud Sebastien Ogier’st, mitte selle kõige aeglasemalt läbinud Thierry Neuville’ist,“ leidsid nad seletuskirjas.

Korraldajad lükkasid siiski selle protesti tagasi. „FIA spordidelegaadi sõnul on MM-sarjas tavapärane, et nominaalaegu arvestatakse oma klassi aeglasemate, mitte kõige kiirema masina põhjal,“ väitsid kohtunikud, kelle sõnul on praegune lahendus kõige ausam. „Praegune lahendus vastab tavapärasele protseduurile. Mööname, et aegade jaotus pole täppisteadus ja seal on võimalikud erinevad tõlgendused, millega erinevad osapooled ei pruugi nõustuda.“