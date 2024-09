Leedu ralli surmaõnnetuse võis põhjustada juhi jäme sõiduviga

Utena rallil kaotas masina üle kontrolli Ford Focususega sõitnud 1987. aastal sündinud Läti rallisõitja, paiskudes suurel kiirusel pealtvaatajate sekka. Protokolli järgi saab kindlaks määrata, et avariis osales Läti ekipaaž Kristaps Telle ja Kaspars Griva, kes hoidsid enne eileõhtust linnakatset oma võistlusklassis kolmandat kohta.

Õnnetuses sai viga vähemalt 14 ning surma üks inimene, kelleks osutus 21-aastane meesterahvas. Lisaks said tõsiseid vigastusi kuus inimest, kes kõik toimetati Vilniuse haiglasse. Leedu Delfi info kohaselt oli mitme kannatanu seisnud niivõrd raske, et nad vajasid kohapeal elustamist.

Ralli korraldajad jagasid laupäeva hommikul sotsiaalmeedias juhtunu kohta rohkem detaile. Kuigi uurimine alles kestab, on üsna tõenäoline, et traagilise väljasõidu põhjustas Läti ekipaaži jäme sõiduviga, mistõttu läheneti kurvile liiga suurel kiirusel

„Leedu autoralli meistrivõistluste viimane etapp Utenas lõppes vaatamata kõikidele kõrgeima taseme turvameetmetele traagilise õnnetusega, milles hukkus üks inimene. Leedus toimuvad rallivõistlused viiakse alati läbi vaid juhul, kui kinnitatud on detailne turvaplaan. Samuti on kõikidesse sportautodesse paigaldatud GPS-seadmed, mille abil on võimalik sündmustele väga kiiresti reageerida,“ kirjutati oma Facebooki lehel.