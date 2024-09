TÄNA DELFI TV-s | TalTech/Alexela ja Keila Coolbet jahivad karikavõitlustel teist võitu

TalTechil on turniiritabelis üks võit ja kaks kaotust. Hooaja avamängus alistati 94:76 Pärnu Sadam, kuid seejärel on alla jäädud nii Utilitas Raplale (80:97) kui Viimsile (90:92).

Keila Coolbet on hooaja neljast esimesest kohtumisest suutnud võita vaid ühe, kui 18. septembril alistati Pärnu Sadam 83:77. Kaotused on tulnud Peep Pahvi hoolealustel vastu võtta nii Viimsilt, Utilitas Raplalt kui Tartu Ülikoolilt.

Peep Pahv: „Seni on meie mängude tase kõikunud üles ja alla, kuid nüüd oleks juba aeg tegutseda stabiilselt heal tasemel. Tähtis on platsil kokkulepetest kinni pidada ja säilitada distsipliin nii rünnakul kui kaitses. Seniste kõikumiste põhjust võib otsida meid hooaja alguses tabanud mitmetes vigastustes ja haigestumistes. Kõik pole endiselt veel korras, kuid asjad liiguvad paremuse suunas. Usun, et oleme mänguks hästi valmis ning teame, keda ja kuidas kaitses pidurdada ning kust ise korve saada.“