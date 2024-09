TÄNA DELFI TV-s | Pärnu Sadam võõrustab karikavõistlustel Tartu Ülikooli

Kuusmaa sõnul minnakse mängule ikka võidumõtetega. „Pärnu on huvitav võistkond skautimise kohalt. Ei ole nii paljude liikumistega võistkonda näinudki. Neil on liinid hästi täidetud ja ei saa öelda, et kehvasti komplekteeritud võistkond - eesliin, tagaliin ja viskajad kõik olemas. Kui see võistkond mängima saab, siis on kõigil nendega raske. Tänasele mängule läheme võidumõtetega, loomulikult. Meil on kõik mehed rivis, Mason Bourcier on ka tagasi ja kindlasti tuleb huvitav mäng,“ sõnas Kuusmaa.