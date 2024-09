Venemaa talisportlased jäävad ka algaval hooajal MK-sarjast eemale. Välbe: see on igati oodatud otsus

Venemaa ja Valgevene koondised said MK-sarjas osalemise keelu Venemaa alustatud agressioonisõja alguses 2022. aasta märtsis. Kartus aga püsis, et FIS otsustab hooaja eel keelust loobuda.

„Tunne on väga hea, kuna teadsime, et inimesed on selles küsimuses erinevatel arvamustel. Arutelu polnud. Meile lihtsalt teatati, et järgmisel hooajal selles osas muudatusi ei tule,“ vahendab Expressen Rootsi suusaliidu murdmaasuusatamise alajuhi Lars Öbergi sõnu.