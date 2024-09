Põlva Serviti jättis kodumeeskonna Mistra topeltpunktideta

Serviti juhtis 40. minutiks 26:23 ja tegi seejärel otsustava spurdi. 47. minutiks oli vahe kärisenud viie värava peale ja 53. minutiks kuuele väravale (33:27). Seda edu enam käest ei antud.

“Algus jäigi selle passiivse kaitse peale. Olime uimased, siis proovisime natukene muuta oma strateegiat ning läksime rohkem vastu, siis jäi aga joon kogu aeg vabaks – sinna ta jäi,“ lausus Mistra poolelt viie värava omanik Arno Vare. „Eks meil on jällegi uus tiim see hooaeg ja pole kaitses kokkumängu veel hästi harjutada saanud. Ega see kaitsesuhtluse peale jääb ning muidugi oleme ka passiivsed vahepeal ja liiga lihtsalt laseme läbi.“