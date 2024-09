Kuidas valmistuvad telekommentaatorid võitlusõhtuks? Kaupo Arro: info kontrollimine on sageli keeruline

Küsimusele, kuidas valmistub ta live-kommentaatori rolliks, vastas Arro: „Tavaliselt jagavad ürituse korraldajad infot: meile antakse võitluskaart, rekord, sportlase parimad saavutused ja võitleja tutvustus. See info on oluline nii kommentaatorite kui ka meedia jaoks. Mulle meeldib vaadata lisaks ka mõnda võitlusvideot võitlejate kohta, kuigi ise info leidmine ei ole alati kerge ning on üsna aeganõudev. Kui sportlased seda infot ise jagavad, on kõigil kergem,“ selgitab Arro.

Arro tõi esile ka murekoha info kontrollimisel: „Info kontrollimine on sageli keeruline – mõni võitleja võib reklaamida, et on võidelnud profina 10 korda, aga tegelikkuses võib neid matše olla 30 või rohkem. Võitlejate rekorditest täielikku ülevaadet tegelikult olemas ei ole.“

Yakuza Fight 7 toob Eesti võitlusspordi areenile unikaalse põhimõtte „võitja võtab kõik“. Arro sõnul on see uudne ja huvitav lähenemine: „Ma arvan, et lisamotivatsiooni see ei anna, sest võitlejad lähevad nii või teisiti alati võitma. Küll aga annab see võitjale suurema auhinnaraha, mis teeb ürituse võitlejate seas populaarsemaks.“

Üks oodatumaid matše Yakuza Fightil on Dmitry Salamatini ja Ukraina päritolu Soome taipoksija Volodymyr Holubievi vastasseis. Arro usub, et Salamatinil on head võimalused: „Salamatin on väga hea kehaehitusega ja enesekindel noor võitleja. Pikkuse eelis on hea alguspunkt, sest võitlus algab kaugdistantsilt. Holubievi mitmekülgsus ja erinevate võitlusspordialade harrastamine võib selles matšis olla aga tema miinus, sest tekitab segadust, milliseid tehnikaid millal kasutada.“