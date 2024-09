Karl Jakob Hein hoidis avapoolajal Mallorca kuival

Mängu eel

Londoni Arsenalist laenul olev 22-aastane Hein on sel hooajal kaitsnud Valladolidi väravat kõigis seitsmes La Liga mängus ja kuulub algkoosseisu ka Mallorca vastu.

Eestlasel on kirjas ka juba kolm nullimängu, mis on sündinud kõik koduväljakul: Espanyoli (1:0), Leganesi (0:0) ja Real Sociedadi (0:0) vastu. Lisaks on Hein teinud täismängu Madridi Reali (0:3), Barcelona (0:7), Celta Vigo (1:3) ja eelmises voorus Sevilla (1:2) vastu.