Ott Tänakul pole Tšiilis hõlpu: terve hooaeg on sama häda olnud

„Väga keeruline ja nõudlik algus. Olen suurtes raskustes, et autos head tunnet ja tasakaalu leida. Kiiruse hoidmine on tõsine mure,“ sedastas Tänak hoolduspausi ajal ajakirjanikele.

„Terve hooaeg on meie auto keerulistes oludes ja abrasiivsel pinnasel kiire olnud, aga oleme miskipärast hädas siledamal teekattel, kus haarduvus on halvem,“ selgitas Tänak, et probleem ei puuduta üksnes teda, vaid Hyundai Rally1 masinaid tervikuna.