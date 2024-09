FIS jättis Venemaa ja Valgevene sportlaste võistluskeelu jõusse

See otsus tähendab, et Venemaa ja Valgevene sportlased ei tohi ka algaval hooajal osaleda ühelgi FIS-i egiidi all toimuval võistlusel, sealhulgas ka Trondheimi maailmameistrivõistlustel. Keeld kehtib nii murdmaasuusatamises, suusahüpetes, mäesuusatamises, kahevõistluses, lumelauasõidus kui freestyle-suusatamises.

Rootsi suusaliidu juhtkond oli varasemalt avaldanud kartust, et võistluskeeld võidakse tühistada.

„Kuna tundsime, et tuul puhub selles küsimuses teisest suunast, on see väga hea tunne, et keeld jäi jõusse,“ sõnas Rootsi suusaliidu murdmaasuusatamise juht Lars Öberg.

„Arvestades ROK-is [rahvusvaheline olümpiakomitee] toimunut, ei saanud me olla päris kindlad, kuidas FIS selle probleemi nüüd lahendab,“ lisas Öberg, viidates sellele, et mitmed Venemaa ja Valgevene sportlased said tänavu suvel Pariisi olümpiamängudel osaleda.

FIS oli agressorriikide sportlastele võistluskeelu määranud kohe pärast Ukraina sõja algust 2022. aasta veebruaris.